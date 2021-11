Об этом сообщает BBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Сильные дожди вымыли змей и скорпионов из своих гнезд на улицу. 13 ноября в Египте был сильный ливень с грозой и градом. Животные были вынуждены искать убежища в домах людей.

Медицинским центрам в селах близ гор и пустынь предоставили дополнительные дозы противоядия. Однако медики не спешат прививать население, чтобы сэкономить дозы для экстренных случаев. Власти призвали местных жителей не покидать свои дома и избегать мест с большим количеством засад.

В Египте водятся толстохвостые скорпионы, которые являются одними из самых смертоносных в мире. Яд черного жирохвоста может убить людей менее чем через час. После укуса наблюдается затруднение дыхания, подергивание мышц, а также необычные движения головы.

Видео непогоды местные жители выкладывают в соцсети.

#Egypt🇪🇬 : Health official in Aswan has told #BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes - causing 400 people to be stung - in the rains scorpions seek refuge anywhere they can.

Seems like #Biblical 🤔

pic.twitter.com/ulQfPYXtrv