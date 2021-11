Первый гибридный локомотив на водородных топливных элементах, разработанный в Китае, в пятницу был введен в пробную эксплуатацию на железнодорожной линии по перевозке угля в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом говорится в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

Проект разработки локомотива был совместно реализован дочерней компанией Китайской энергетической инвестиционной корпорации (State Power Investment Corporation, SPIC) во Внутренней Монголии, компанией CRRC Datong Co., Ltd., и компанией Hydrogen Energy Co., Ltd. при SPIC.

Первый в Китае гибридный локомотив на водороде. Фото: Синьхуа.

Вышеназванная железнодорожная линия общей протяженностью в 627 км соединяет угольную шахту Байиньхуа во Внутренней Монголии с портом Цзиньчжоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая. По сравнению с традиционными дизельными локомотивами, новый гибридный локомотив позволит сократить объем выбросов углекислого газа на примерно 96 тыс. тонн в год.

Заместитель главного инженера компании CRRC Datong Co., Ltd. Ли Линтао заявил, что "вышеупомянутый гибридный локомотив на водородных топливных элементах имеет расчетную скорость 80 км в час. По его словам, при полной загрузке топливом локомотив может непрерывно работать в течение 24,5 часов, а его максимальная тяговая нагрузка на прямых участках пути превысит 5 тыс. тонн".

Первый в Китае гибридный локомотив на водороде. Фото: Синьхуа.

Новый локомотив обладает широкими рыночными перспективами в использовании на крупных заводах и рудниках, а также в портах.

Локомотив, работающий на водородном топливе и выбрасывающий только воду, обеспечит нулевое загрязнение окружающей среды в ходе эксплуатации.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости