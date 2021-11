Согласно новому исследованию, солнечная энергия может обеспечить 43,2% потребностей Китая в электроэнергии в 2060 году по цене менее ¢2,5 за киловатт-час. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Исследователи из Гарвардского университета в Массачусетсе, Университета Цинхуа и Китайского народного университета в Пекине, а также Университета Нанькай в Тяньцзине разработали интегрированную модель для оценки солнечных фотоэлектрических потенциалов и затрат с 2020 по 2060 год в Китае с учетом множества пространственно-временных факторов.

Китай взял на себя серьезные обязательства по переводу своих энергетических систем на возобновляемые источники энергии, особенно на энергию, вырабатываемую из солнечных, ветровых и гидроисточников.

Пространственно-временной анализ потенциалов солнечной фотоэлектрической энергии, который может быть технически осуществимым, экономически конкурентоспособным и совместимым с сетями, имеет решающее значение для Китая в интересах дальнейшего развития энергетики, говорится в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, рецензируемом научном журнале США.

"Полученные результаты подчеркивают решающую точку перехода к энергетике не только для Китая, но и для других стран, в которой комбинированная солнечная энергия и системы хранения становятся более дешевой альтернативой электроэнергии, работающей на угле, и более совместимым с сетью вариантом", – сказал гарвардский профессор Майкл Б. Макэлрой.

"Сегодня солнечная энергия без субсидий стала дешевле, чем угольная энергия в большинстве районов Китая, и это конкурентное преимущество с точки зрения затрат вскоре распространится на всю страну благодаря технологическому прогрессу и снижению затрат", – сказал доцент Университета Цинхуа, а также соавтор работы Лу Си.

"Наши результаты показывают, что экономическая конкурентоспособность солнечной энергии в сочетании с инвестициями в системы хранения может обеспечить дополнительные преимущества для сетей, что будет особенно важно для эксплуатации будущих электрических систем в Китае", – добавил Лу.