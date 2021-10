О событии пишет dynamo.kiev.ua.

Польские фанаты вывесили огромный баннер размером в несколько секторов с надписью "Преклонитесь перед его величеством" и изображением короля в короне с эмблемой "Легии".

А перед началом встречи английские футболисты как раз преклонили одно колено в знак поддержки движения BLM. Их фотографии в такой позе на фоне провокационного баннера смотрелись внушительно.

Польские фанаты известны своей консервативной позицией по отношению к жесту в поддержку BLM — и освистали англичан.

В итоге "Легия" обыграла "Лестер" с минимальным счетом. Польские футболисты остались довольны мощной поддержкой болельщиков.

This was an experience. Thought Legia were good value for their win in the end too. Not sure how they only scored one though… pic.twitter.com/PeUsYqnK9k