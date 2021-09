О путешествии ученых пишет Phys.org.

Пещера-колодец имеет глубину около 112 метров. Диаметр образования — 30 метров. По оценкам местных геологов, возраст колодца составляет несколько миллионов лет.

На дно колодца опустилась команда Oman Cave Exploration Team и геологов из Немецкого технологического университета в Омане. По словам специалистов, они нашли на дне змей, туши животных, а также серые и салатовые пещерные жемчужины, но ничего потустороннего.

Ученые даже объяснили странный запах, который пугал местных жителей. Воняли разлагающиеся туши животных, которым не повезло упасть в колодец.

Спелеологи решили спуститься на дно легендарной ямы после признаний местной власти о том, что они никогда не спускались на дно колодца, а все исследования заканчивались на глубине 50-60 метров.

На протяжении столетий местные жители рассказывали истории о джинах, которые живут в колодце, который считается вратами в ад. Многим жителям этого региона неприятно посещать местность рядом с колодцем или даже говорить о нем, они считают, что это может накликать беду. Учитывая, что многие животные погибли в этом колодце, упав с высоты, легенды были отчасти правы.

