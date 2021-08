Об этом сообщает ВВС.

В воскресенье, когда ураган был на пике, порывы ветра достигали 240 километров в час, урагану была присвоена четвертая (из пяти) категория по шкале Саффира-Симпсона.

Втер ослаб только к утру. Сейчас он соответствует первой категории. Максимальная скорость устойчивого ветра оценивается в 120 километров в час.

Жертвой урагана стал как минимум один мужчина. На его дом обрушилось дерево.

Президент США Джо Байден объявил, что на территории штата Луизиана произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь для восстановления территорий, пострадавших от урагана "Ида".

По данным портала poweroutage.us, без электроэнергии остались более 980 тыс. человек в Луизиане и более 29 тыс. - в соседнем штате Миссисипи.

Силу ветра можно оценить по многочисленными видео, которые выкладывают в соцсети.

Wind gusts are picking up in Houma, Louisiana. Eyewall coming soon. #Hurricane #Ida pic.twitter.com/XiKrGmFPj8

New Video: This is Delacroix as #Ida comes ashore. Storm surge pushed in over a back levee and flooded the area. St. Bernard Parish is expecting 8-12 feet of tidal surge. Courtesy Delacroix Yacht Club. pic.twitter.com/p2ulADLYC4