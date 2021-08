Об этом заявил сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в Twitter.

По его словам, талибы вооружились фактически за счет американских налогоплательщиков.

"Каждый мужчина, женщина и ребенок в Америке пожертвовали около 265 долларов на цели террористов, если исходить из того, что [в стране проживает] +/- 320 миллионов граждан", — написал Трамп-младший.

Также он опубликовал инфографику со списком вооружения, оставленного в ходе отступления американцев.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH