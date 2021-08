В районе Аянчик провинции Синоп унесло несколько автомобилей, а несколько домов обрушились из-за разрушений, вызванных проливными дождями.

A new wave of floods due to heavy rains hit Turkey’s northern Black Sea provinces Wednesday, with one elderly woman missing and 13 other people injured, according to authorities.https://t.co/yKN5K3hmhW



📹: Semih Yuksel pic.twitter.com/ocOIrfx6g9