Об этом сообщает CorrespondentTR.

"На данный момент три человека погибло в результате пожара в Анталии/Манавгат", – говорится в сообщении.

Только с ожогами в больницы попало 58 человек. Всего известно о 122 пострадавших.

Украинский МИД сообщает, что пострадавших украинцев в Турции нет. Руководитель консульского отдела посольства Украины в Турции Андрей Билык отметил, что сейчас туристам ничего не угрожает. По подсчетам посольства, сейчас на курорте отдыхает не менее 100 тысяч украинцев. Однако украинские туристы пишут в соцсетях, что стали свидетелями пожара, в частности в курортном Мармарисе. Там несколько отелей, оказавшихся ближе всего к огню, эвакуировали.

Forest fire in #Manavgat



The forest fires started in four different parts of Antalya, have spread to the residential areas. “We do not know what we are dealing with,” Mayor of Manavgat, a district of Antalya, said. pic.twitter.com/ATBs6EDQyj