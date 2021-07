Об этом говорится на сайте Олимпиады-2020.

Хоригоме по итогам соревнований набрал 37,18 балла. Вторым стал бразилец Кельвин Хофер (36,15), третьим - Джаггер Итон из США (35,35).

Всего должно быть разыграно 4 комплекта наград среди скейтбордистов в двух дисциплинах у мужчин и женщин - "стрит" и "парк".

Скейтбординг в программе олимпийских игр с 2016 года, но первые соревнования на Олимпиаде прошли в Токио в первом году.

Украинские скейтбордисты на нынешней Олимпиаде не представлены.

