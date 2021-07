В Европейском союзе полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.

"Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это", - написала она.





More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa