Сообщается, что пожар начался на первом этаже шестиэтажного здания. Из-за наличия в помещении легковоспламеняющихся предметов и химикатов огонь за короткий промежуток времени быстро распространился на другие помещения фабрики.

Пожар удалось локализовать лишь к обеду сегодняшнего дня. При этом пожарные продолжают ликвидацию отдельных очагов возгорания.

По имеющейся информации, в результате пожара погибли 52 человека, 3 из них скончались после падения с высоты — огонь загнал их на крышу здания и они решили спрыгнуть, надеясь спастись от пожара.

Также сообщается о не менее 50 пострадавших. Их с травмами и ожогами госпитализировали. Еще 25 человек удалось эвакуировать из горящего здания, их жизни ничего не угрожает.

At least 52 people have been killed and others feared trapped in a factory fire in Dhaka, Bangladesh pic.twitter.com/rM1itC8cur