В то время, как на этой неделе в Украину вернется адская жара, на Ивана Купала, в среду, 7 июля будет теплая погода, однако ожидаются грозы и дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На Ивана, 7-го июля, Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с интересным и необычным именем Kornelieke. Антициклон давит и идет мощно, однако завтра циклон еще будет сопротивляться и потому грозовые дожди останутся на Юге Украины, на востоке и в центре", - сообщила она.

В дневные часы "левый" атмосферный фронт с запада приведет к кратковременным дождям с грозами в западных областях. Однако в ночь на Ивана дожди вероятные только в южной части, восточных и центральных областях. Северная часть Украины будет завтра без дождей.

Температура воздуха набирает летних обороты, в среду ожидается + 26 ° C ... + 33 ° C, а вот на юге на несколько градусов будет свежее, + 24 ° C ... + 28 ° C.

В Киеве в ночь на Ивана предполагается + 18 ° C ... + 20 ° C. Днем 7 июля в Киеве будет солнечно и жарко, + 28 ° C ... + 30 ° C.

Как сообщали Українськi Новини, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на лето-2021 - июнь будет довольно теплым, а в июле и августе ожидается много дождей и бурь. А жара до +35 придет в Украину не раньше второй половины июля.

Тем временем, июль обещает быть богатым на сложные метеоусловия. Также последний летний месяц будет более холодным, но все равно до начала осени могут сохраняться температуры на уровне +20 градусов.