В четверг вечером и ночью в Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо. Из-за непогоды погибли по меньшей мере три человека, сотни раненых.

В четверг вечером шторм с градом размером с теннисные мячи и торнадо обрушился преимущественно на регионы Бржецлав и Годонин. Шторм разрушал дома, машины и зеленые насаждения. Медики оказали первую помощь, а затем перевезли 63 человека в больницы, десять из которых получили тяжелые ранения.



"Нам не удалось спасти трех пациентов, они получили смертельные повреждения", - сообщила пресс-секретарь Южной службы спасения Михаэла Ботова.

Однако, по ее словам, указанные цифры касаются только людей, перевозимых в больницы, кроме того, есть десятки людей, которых спасатели спасли и оставили на месте. Также некоторые обратились за помощью непосредственно в больницу, поэтому они не прошли через руки спасателей, отметила пресс-секретарь.

Наиболее распространенными травмами были синяки, открытые переломы и травмы головы. По словам Антонина Тесаржика, ситуация выглядела как на поле боя.

По словам Михаэлы Ботовой, нельзя исключать других пострадавших или погибших, поскольку пожарные продолжают обыскивать завалы домов.





