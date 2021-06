Китай включил четыре вакцины от COVID-19, получившие условное разрешение для выхода на внутренний рынок, в список вакцинных продуктов, разрешенных для экспорта. Об этом отмечается в сообщении Информационного агентства Синьхуа.

Согласно сообщению сайта Министерства коммерции КНР, эти четыре вакцины производятся, соответственно, компаниями Beijing Institute of Biological Products Co, Ltd., Sinovac Life Sciences Co, Ltd., CanSino Biologics Inc. и Wuhan Institute of Biological Products Co, Ltd.

Из них два препарата, произведенные Beijing Institute of Biological Products Co., Ltd. и Sinovac Life Sciences Co., Ltd., уже внесены ВОЗ в список для экстренного использования.

Они используются для массовой вакцинации в Китае и были одобрены для применения примерно в 100 странах, сказал представитель министерства Ли Синцянь.

"В целях обеспечения качества и безопасности вакцинной продукции и повышения эффективности торговли, мы поддерживаем перечисленных китайских производителей вакцин, чтобы они самостоятельно осуществляли экспорт, сосредотачивались на увеличении поставок продукции, стабилизировали ожидания рынка и делали вакцины доступными и приемлемыми по цене для всех стран, особенно развивающихся", – заявил он.

Он добавил, что Китай будет продолжать оказывать поддержку отечественным производителям вакцин в укреплении сотрудничества с COVAX – международной инициативой, направленной на обеспечение равного доступа к вакцинам.

По его словам, ведомство будет сотрудничать с соответствующими сторонами в целях оказания содействия иностранным государствам в закупке вакцин из Китая, примет конкретные меры, чтобы помочь сделать вакцины глобальным общественным благом и будет способствовать построению сообщества единого здравоохранения человечества.

