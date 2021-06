Жительница Мумбаи поделилась кадрами, которые быстро облетели интернет. На видео автомобиль, который стоял на парковке, резко проваливается в яму и мгновенно уходит под воду. Все произошло настолько быстро, что очевидица даже не успела заснять произошедшее с самого начала.

"Страшное видео из Мумбаи, где машина утонула за несколько секунд", — написала автор видео.

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo