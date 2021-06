Трансляцию поединка можно было посмотреть на телеканале "Футбол-1".

Главный футбольный турнир континента начался с автогола. Впервые в истории соревнования первым голом стал мяч, забитый в свои ворота. На 53-й минуте полузащитник турецкой сборной Мериха Демирал, который срезал мяч в свои ворота.

Дальше игра проходила по сценарию сборной Италии. Второй гол забил Чиро Иммобиле. А турецкие игроки даже не шли в атаку, создавая только эпизодические намеки на опасность у ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Точку в поединке поставил забил Лоренцо Инсинье, завершив комбинацию Италии после перехвата неподалеку штрафной Турции.

3 – 0 для Италии, которая одерживает уверенную победу над сборной Турции.

1 - This is the first time in European Championship history that the first goal of the tournament has been an own goal. Unfortunate. #EURO2020 #TURITA pic.twitter.com/iMMPQQnXVB