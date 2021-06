Новая форма сборной Украины по футболу, фотографии которой раскритиковали в России, вызвала одобрение у посольства США в Украине и бурную реакцию соцсетей. Об этом передают Українські Новини со ссылкой на страницу посольства в Facebook.

Национальная сборная Украины по футболу будет выступать в особенной форме на Чемпионате Европы по футболу. Карта всей страны, с очертаниями Крыма, Донецком и Луганском, вызвала небывалый интерес. В социальных сетях фотографии особенной формы спровоцировали оживленную дискуссию и собрали множество отзывов.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна. Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine", — сказано в обращении посольства США.

В украинских соцсетях форма вызвала шквал обсуждений.

"Недоимперия визжит и пускает сопли потому что их в очередной раз ткнули, что Крым - это не их территория. Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все ещё осознают, что Крым украинский, а ими он банально украден. Вернее скрымзден. А все украденное рано или поздно надо возвращать", — считает политик Борислав Береза.

"Невероятно крутая новая форма национальной сборной! Ну а у оккупантов пусть и дальше подгорает! Лозунг им не нравится и карта нашего государства с нашим КРЫМОМ! И чихать все хотели, что им нравится, а что нет! Успехов сборной и пусть эта форма станет фартовой на Евро!", — написал депутат Виталий Безгин.

"сборная Украины по футболу презентовала новую форму, на этой форме все на месте.

И карта Украины включая Крым и Донбассом и надписи Слава Украине - Героям Слава!

и нервные и истерические заявления мишебратьев, которым не понравилась форма

хотя почему им нервничать? у них вообще своей формы не будет", — подчеркнул политический эксперт Виктор Таран.

"Новость о форме украинских футболистов со "Слава Украине!" ширится интернетом. Россиян от "бандеровского" лозунга колбасит - это хорошо", — написал украинский журналист Вахтанг Кипиани.

"Презентована новая форма Сборной Украины на Евро-2020. Учитывая, какая у некоторых началась истерика, из-за нашей формы, УАФ и Andrii Pavelko все сделали правильно. Хочется только пожелать нашим ребятам, чтобы новая форма так удачно наполнена нашими символами, добавляла мотивации для новых побед во славу Украины", — отметил политик Тарас Юрик.

"Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине!", — так отреагировал украинский футболист Евгений Левченко.

"Форма сборной Украины. Не владею информацией так было спланировано — и пропустив все адекватные сроки презентации, а к Евро меньше недели, сделали невероятный ажиотаж!", — считает пользователь Twitter Serhiy Herts.

Форма збірної України 🇺🇦



Не володію інформацією чи так було сплановано — та пропустивши всі адекватні терміни презентації, а до Євро менше тижня, зробили неймовірний ажіотаж!



"Форма сборной Украины (и всех других команд) на чемпионате Европы одобрена УЕФА соответствии с применимыми правилами экипировки », — заявили в УЕФА. По всей морде! :)". - написал в Twitter пользователь AntiKukhnja.

«Форма збірної України (і всіх інших команд) на чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпіровки», - заявили в УЄФА.

Как сообщали Українські Новини, сборная по футболу опубликовала фотографии формы, в которой наши футболисты будут играть на турнире. Из изюминок на ней есть лозунг "Слава Украине" и карта страны с контурами Крыма.

Также в финале Чемпионата Европы по футболу 2020 разрешили проводить до 5 замен за матч на фоне пандемии коронавируса.

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов заявил о завершении карьеры в сборной Украины после Евро-2020.