Об этом сообщает агентство BBC.

Серая слизнь представляет собой перегнивший ил, которого оказывается в море слишком много из-за перенасыщения воды питательными вещетсвами. Экологи говорят, что это следствие жаркой погоды и загрязнения воды. Такая слизь появляется в море не в первый раз, но в этом году их больше всего за всю историю наблюдений. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал не допустить проникновения этой слизи в соседние моря.

В возникновении слизи Эрдоган винит неочищенные сточные воды, которые сбрасываются в море, и призвал чиновников провести соответствующее расследование. Турецкое правительство уже направило команду из 300 человек для проверки потенциальных источников загрязнения.

Экологи считают, что если слизь попадет в Черное море, то экологические последствия будут огромными. Но и в Мраморном море ил уже стал причиной массовой гибели рыбы. Также из-за него забиваются моторы рыбацких лодок и сети.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey's Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p