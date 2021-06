Об этом пишет "Голос Америки".

Миссии должны понять, как Венера стала "миром, похожим на ад", хотя очень похода на Землю.

Миссия под названием "Да Винчи Плюс" будет анализировать густые облака Венеры, чтобы понять, была ли на планете когда-то органическая жизнь и океаны. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

Другая миссия под названием "Веритас" будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему на Земле появилась жизнь, а на второй от Солнца планете все пошло другим путем.

"Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую преимущественно из углекислого газа, и изучить поверхность до ее ядра. Это будет так, как будто мы заново открываем эту планету", — заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА.

Каждая из миссий обойдется в 500 миллионов долларов. Запустить обе планируют в 2028-2030 годах.

In today's #StateOfNASA address, we announced two new @NASASolarSystem missions to study the planet Venus, which we haven't visited in over 30 years! DAVINCI+ will analyze Venus’ atmosphere, and VERITAS will map Venus’ surface. pic.twitter.com/yC5Etbpgb8