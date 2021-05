Об этом сообщает Al Jazeera.

Святилище Коронадеви установили в городе Коимбатур, расположенном в южном штате Тамилнаду. Там находится одни из эпицентров болезни. С начала эпидемии здесь обнаружили 1,95 млн случаев COVID-19, а 21,8 тыс. из них оказались смертельными.

Храм был создан индуистским священником Каматчипури Адхинамом.

В центре просторного зала находится черный каменный идол, похожий на человека. Ему молятся, чтобы спасти людей от коронавируса.

"Из-за того, что коронавирус приводит к распространению болезни, мы поклоняемся вирусу как богине и молим ее каждый день о том, чтобы болезнь была менее тяжелой и перестала распространяться", — пояснил управляющий храмом.

Создавать богов, которые должны защищать от коронавируса, в Индии начали давно. Так, в XIX веке во время эпидемии чумы в Коимбатуре появился Храм чумной Мариамман. Ей молились, чтобы избежать болезни.

VIDEO: A temple dedicated to "Corona Devi" (Corona Goddess) has come up near the South Indian city of Coimbatore, as the country struggles to combat a brutal new wave. The national death toll passed 300,000 on Monday pic.twitter.com/d9RCdJeQjr