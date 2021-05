Две инактивированные вакцины против COVID-19, разработанные китайским фармацевтическим гигантом Sinopharm, оказались безопасными и эффективными, говорится в исследовании по итогам третьей фазы клинических испытаний данных препаратов на людях, опубликованном в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). Об этом отмечается в сообщении Информационного агентства Синьхуа.

Результаты исследования основаны на промежуточном анализе испытаний двух новых вакцин в рамках третьей фазы, представленных в виде рандомизированных, двойных слепых и плацебо-контролируемых испытаний. Они были проведены институтами Wuhan Institute of Biological Products Co, Ltd и Beijing Institute of Biological Products Co, Ltd. Оба института принадлежат компании China National Biotec Group /CNBG/, аффилированной с Sinopharm.

"Это – первые в мире опубликованные результаты третьей фазы испытаний инактивированных вакцин против COVID-19", – говорится в заявлении CNBG.

Как сообщается, в испытаниях приняли участие более 40 тыс. человек из зарубежных стран в возрасте 18 лет и старше. Участники испытаний получили две дозы вакцины путем внутримышечной инъекции с интервалом в 21 день.

Для разработки двух инактивированных вакцин были использованы штаммы вируса, которые были выделены у двух пациентов в больнице Цзиньиньтань в городе Ухань, провинции Хубэй, что в Центральном Китае, назначенной для лечения заболевших COVID-19.

14 дней спустя после получения второй дозы вакцины у всех вакцинированных выработались высокие титры антител, а коэффициент конверсии нейтрализующих антител составил более 99%, что свидетельствует о сильном иммунном ответе, вызванном этими двумя вакцинами.