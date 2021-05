Видео выкладывала пресс-служба НАСА в Twitter.

Суперлуние – это момент наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит из-за того, что орбита, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты, не абсолютно круглая, а имеет форму эллипса. Из-за этого в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

26 мая Луна в небе выглядела больше обычного и почти на треть ярче привычного. Кроме того, она стала красного цвета из-за тени Земли, брошенной на Луну. Лучи синей части спектра больше рассеиваются в атмосфере, чем красной, так как у синего более короткая длина волны. Поэтому Луна и окрашивается в кроваво-красный цвет – как восход и закат.

С территории Украины лунное затмение наблюдать было невозможно, потому что Луна в это время находилась ниже линии горизонта. Но его было видно на западе Северной и Южной Америки, в Океании, Австралии и Восточной Азии.

🌓🌏🌞 Supermoon + total lunar eclipse? It's showtime.



Tomorrow in the pre-dawn hours, the Moon will pass through Earth's shadow. If you live in Southeast Asia, Polynesia, the western U.S., or Central and South America, set your alarms. Map and details: https://t.co/3vvbhoyLBL pic.twitter.com/ow7W4eaflj