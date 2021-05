"Принуждать к посадке в Минске рейс из Афин в Вильнюс — это категорически неприемлемо... Любые нарушения правил международного транспортного сообщения должны иметь последствия", — написала фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула важность того, чтобы абсолютно все пассажиры задержанного самолета смогли продолжить путешествие в Вильнюс.

It is utterly unacceptable to force @Ryanair flight from Athens to Vilnius to land in Minsk.



ALL passengers must be able to continue their travel to Vilnius immediately and their safety ensured.



Any violation of international air transport rules must bear consequences.