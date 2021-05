Об этом сообщило агентство Reuters.

Сейчас пожар пытаются потушить более 2000 человек и 80 единиц техники. Спасатели привлекли даже вертолет и 17 самолетов, но пока укротить пламя не получается.

Огонь уже уничтожил десятки домов, 5 гектаров леса и линии электропередач, поэтому в нескольких районах нет света. Кроме того, в некоторых местах пожар достиг морского побережья. Дым от него виден по всей южной Греции.

Однако пока не сообщается о человеческих жертвах.

Last night fire spread in Schinos and surrounding mountains#Σχινο_Κορινθιας#Σχινος #Greece pic.twitter.com/sd6pIs2BX5