Меньше чем через месяц начнется Чемпионат Европы по футболу, и в УЕФА презентовали официальный гимн соревнования — композицию We Are The People. У зрителей спортивного события есть шансы петь ее вместе на стадионе, ведь на трибуны пустят болельщиков, несмотря на коронавирус.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Песню и клип к ней записывали с участием ирландского диджея Мартина Гаррикса и участников ирландской группы U2 Боно и Эджа.

Песня We Are The People о том, что решимость и надежда необходимы для успеха любой команде. Кроме того, композиция должна создать дух единства, который присущ футбольному Евро-2020. В этой композиции рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается весь мир, а ее текст направлен на поиск ответа на эти проблемы.

Как сообщали Українські Новини, на перенесенном Евро-2020 разрешили делать 5 замен футболистов за матч.

Игры сборной Украины с Северной Македонией и Австрией пройдут со зрителями. Эти встречи пройдут в Бухаресте 13, 14 и 21 июня.

Ради того, чтобы игроки сборной Украины подготовились к Евро-2020, УПЛ закончила свои игры на неделю раньше.