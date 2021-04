В то время как Киев продлил локдаун до мая, в марте Индекс потребительских настроений украинцев снизился на 1,3 до 67,8 пункта.

Об этом говорится в данных Info Sapiens "Потребительские настроения в Украине", передают Українські Новини.

Отмечается, что незначительное сокращение индикатора связано со снижением индекса целесообразности больших покупок.

Индекс текущего положения упал на 5,5 п. и составил 58,9.

Индекс текущего личного материального положения составил 54,8, что на 3,9 ниже, чем в феврале, а индекс целесообразности больших покупок снизился на 7,2 и составил 63.

Индекс экономических ожиданий в марте незначительно вырос и составил 73,7 пункта.

Индекс ожидаемых изменений личного материального положения составил 79,2 (+1,6), индекс ожидаемого развития экономики в течение года – 60,5, индекс ожидаемого развития экономики страны в течение пяти лет – 81,4 (+2,7).

В марте показатель индекса ожидаемой динамики безработицы снизился на 2,6 пункта и составил 148,1.

Индекс инфляционных ожиданий стабильный – 187,8.

Ожидания украинцев относительно курса гривны с течение ближайших трех месяцев улучшился: индекс девальвационных ожиданий снизился на 5,1 п. – 134,3.

Как сообщали Українські Новини, Info Sapiens придерживается всех исследовательских стандартов ICC / ESOMAR.

Члены команды Info Sapiens входят в украинские и международные профессиональные ассоциации и объединения: Социологическая ассоциация Украины (САУ), International Sociological Association (ISA), European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR), Association for the Study of Nationalities (ASN ), International Political Science Association (IPSA), American Political Science Association (APSA), International Network for Social Network Analysis (INSNA).

В марте потребительские цены повысились на 1,7%.

В 2020 году базовый индекс потребительских цен повысился на 4,5%.

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини" Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости