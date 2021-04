Об этом сообщает The Washington Post.

Правительство признало опасность, исходящую от вулкана Ла-Суфриер в северной части острова. Там объявили "красный" уровень опасности.

На Сент-Винсенте было несколько подземных толчков в районе вулкана, что указывало на то, что он вот-вот проснется. Подземные колебания указывали на то, что магма начала разрушать скалы и двигаться к поверхности.

По словам директора Центра сейсмических исследований Университета Вест-Индии Эрусцилла Джозефа, в пострадавших районах проживает от 5 до 6 тысяч человек.

Сент-Винсент и Гренадины, население которых составляет чуть более 100 тысяч человек, не подвергались вулканической активности с 1979 года.

В результате извержения вулкана Ла Суфриер в 1902 году погибли более 1 тысячи человек.

La Soufriere has gone explosive. Photo taken at Belmont Observatory, St Vincent pic.twitter.com/OisogXSKI2

Officials on the Caribbean island of St. Vincent say a major eruption is imminent and have ordered mandatory evacuations for those who live near the La Soufrière volcano. https://t.co/jdd4jrGhk9 pic.twitter.com/Q782PThJgA