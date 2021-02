Президент Владимир Зеленский в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против 19 юридических лиц, а также санкции против Медведчука и Марченко.

Об этом говорится в указе главы государства №64 от 19 февраля, передают Українськi Новини.

На 3 года введены санкции против компаний Evirer Ltd (ОАЭ), Gold Natural Group Limited, Klodius Investments ltd, Sandgate Commerce ltd, WHPA Avia ltd (все Британские Виргинские острова).

Санкции в отношении этих компаний предусматривают:

1) ограничение торговых операций;

2) ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

3) предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

4) приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

5) другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законодательством (запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами).

Также на 3 года санкции введены в отношении акционерного общества "НЗНП Менеджмент", "Новошахтинский завод нефтепродуктов", "Фармацевт плюс", обществ с ограниченной ответственностью "Дон Экспорт", "ИСС-Софт", "ИндаСофт", "Роузвуд Шиппинг", "Торговый дом "Донские Угли", "БИОТЭК", "Гемодженикс", "Медоборудование", "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ"(все Россия), компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур), а также федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Марченко после введения санкций против нее вступает в партию ОПЗЖ.

Тем временем, СНБО анонсировал новые санкции через неделю-две.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут