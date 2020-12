Объект появился на месте Петродавско-Дакийской крепости, местной археологической достопримечательности, построенной между 82 годом до н.э. и 106 годом н.э.

Также, как и в случае со стелой в США, неизвестно, кто установил этот объект на холме в Румынии. Местные власти разводят руками: монолит находится в охраняемой зоне на месте археологических раскопок, и для того, чтобы установить его там, необходимо специальное разрешение.

Эта стела, также как и американская, напоминает монолит из фильма Стэнли Кубрика "Космическая одиссея 2001 года" (в фильме фигурирует похожий объект посреди пустыни, установленный там инопланетянами, который "обучает" племя человекообразных обезьян использовать орудия труда).

Высотой таинственная стела в Румынии около 4 метров (немного выше американской стелы).

Одна сторона монолита обращена к горе Чахлэу, известной среди местных жителей как "Священная гора".

Это одна из самых известных гор Румынии, внесенная в список семи природных чудес страны.

Есть между двумя стелами и отличие. На стеле в Румынии присутствуют странные узоры, в то время как монолит в Юте был гладким и не имел никаких изображений.

А тем временем стела в пустыне Юты просто исчезла. Местные власти заявили, что им неизвестно, кто именно убрал обелиск. Местная полиция расследовать происхождение стелы не стала.

The way 2020 is going, I would not be surprised if the Monoliths appearing in Utah & Romania are signalling some sort of alien invasion to see the year out! 🙄👽 #Monolith #UtahMonolith #RomaniaMonolith pic.twitter.com/HYhfKZsRYM