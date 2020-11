Общественный совет при НКРЭКУ считает, что НАК "Нефтегаз Украины" злоупотребляет монопольным положением на рынке природного газа. Об этом говорится в письме главы совета Василия Котко, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

По мнению Котко, монополизм "Нефтегаза", подтверждается работой рынка после отмены с 1 августа ПСО при поставках газа населению. "Два месяца работы розничного рынка природного газа продемонстрировали отрицательную практику, нивелирование реформаторских шагов государства по либерализации рынка. Это стало возможным из-за масштабной монополизации розничного рынка природного газа государственной компанией НАК "Нефтегаз Украины", - говорится в документе.

Признаком монополизации рынка Котко считает то, что Нефтегаз имеет эксклюзивную возможность покупки газа украинской добычи у своих дочерних компаний АО "Укргаздобыча" и АО "Черноморнефтегаз" по ценам ниже рыночных. Эти компании на свободном рынке добытый газ не продают.

"Ценовые предложения поставщиков, реализующих природный газ конечному потребителю, напрямую зависят от объема товарных и ценовых предложений на оптовом рынке, который формируется из ресурса импортируемого и добытого в Украине природного газа. При этом доля импорта составляет около 30%, а собственной добычи - 70%, из которого более 73% добываемой дочерними компаниями НАК "Нефтегаз Украины" - AT "Укргаздобыча" и AT "Черноморнефтегаз". После отмены ПСО в части домохозяйств и религиозных организаций AT "Укргаздобыча" и AT "Черноморнефтегаз" продолжают реализацию газа исключительно своей материнской компании - НАК "Нефтегаз Украины" без поступления добычи газа этих компаний на свободном рынке. Цены, по которым осуществляется реализация породного газа государственными компаниями, значительно ниже цен конкурентного рынка, что приводит к финансовым потерям АГ "Укргаздобыча" и AT "Черноморнефтегаз" и тормозит дальнейшее развитие национальной газодобычи", - говорится в письме.

Кроме того, глава общественного совета НКРЭКУ отмечает, что дочка НАК - ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является поставщиком последней надежды, устанавливает демпинговые цены на газ. "Ценовое предложение этого поставщика - 2711,86 грн/1 тыс куб м. При этом собственная наценка - 0%. Установление демпинговой цены поставщиком последней надежды является грубым нарушением статьи 15 Закона Украины "О рынке природного газа", - отмечается в письме. Согласно закону, цена природного газа, поставляемого поставщиком последней надежды, не должна ограничивать конкуренцию на рынке природного газа.

"Очевидно и то, что такая бесприбыльная ценовое предложение со стороны дочерней компании НАК "Нефтегаз Украины" не была бы возможной без монополии на ресурсы государственной добычи и свидетельствует о злоупотреблениях Группой Нефтегаз своим монопольным положением на розничном рынке природного газа", - отмечает Котко.

Также в документе отмечено, что НАК "Нафтогаз Украины" декларирует продажу природного газа на биржевой площадке ТБ "Украинская энергетическая биржа", однако объемы таких продаж мизерны по сравнению с ресурсом, который имеет компания.

"Сейчас на розничном сегменте рынка сложилась ситуация, которая свидетельствует о ценовом демпинге со стороны НАК "Нефтегаз Украины", поскольку компания продает газ на бирже и промышленным потребителям по прямым договорам по реальным рыночным ценам (в октябре до 6.5 грн / м.куб.), а как поставщик последней надежды - по значительно более низкой цене - 5.5 грн / м.куб), и по еще более низкой цене - 4.7 грн / м.куб., для домохозяйств. При том, что большая часть населения Украины получает газ по цене около 6,4-6,5 грн/м.куб. кроме компании "Кировоградгаз", которая входит в группу "Нефтегаз Украины", и поставляет газ по 4.69 грн / м.куб", - отмечается в письме.

Котко подчеркивает, что для создания равных конкурентных условий на рынке необходимо обеспечить условия для формирования рыночного уровня цен в Украине и свободный не дискриминационный доступ к рынку газа для всех участников. Для этого необходимо установить прозрачный и конкурентный механизм продажи на бирже свободного от ПСО газа компаниями "Укргаздобыча" и "Черноморнефтегаз".

Как сообщалось, Верховная Рада выделила 32,2 млрд гривен Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на погашение налоговой задолженности крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнефть".

Антимонопольный комитет заявил, что "Нефтегаз Украины" имеет признаки монопольного положения на рынке реализации природного газа, в АМКУ рассматривают заявления от поставщиков о наличии в действиях "Нефтегаза" признаков нарушения законодательства.

