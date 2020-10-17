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17 октября 2020, суббота, 17:55 53
Верховная Рада и партии 2020-10-17T17:55:08+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ возмутилась, что США вместо Украины решают, какую вакцину от коронавируса покупать

ОПЗЖ возмутилась, что США вместо Украины решают, какую вакцину от коронавируса покупать

Ольга Фандорина
Посольство США, Оппозиционная платформа – За жизнь, вакцина от коронавируса, Российская вакцина от коронавируса

Посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Это решение посольства США было доведено до министра здравоохранения Украины Максима Степанова на спешно организованной встрече с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщается на сайте "Оппозиционной плаформы - За жизнь".

Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее в эфире телеканала NewsOne допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать.

В данном случае внешнее управление продемонстрировано путем вызова на ковер проштрафившегося министра и красочно иллюстрирует полную недееспособность Кабинета Министров Украины и всей власти Зеленского.

Своим вмешательством Соединенные Штаты Америки обозначили прямую заинтересованность в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, дальнейшего роста заболеваемости и смертности в стране. Учитывая развернутую на территории Украины сеть биолабораторий Пентагона, обвиняемых в ряде вспышек инфекционных заболеваний, можно говорить о системной политике Соединенных Штатов, которую нельзя воспринимать иначе как создание угрозы национальной безопасности Украины и акт агрессии, ведущейся инструментами гибридной и биологической войны.

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