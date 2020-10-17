ОПЗЖ возмутилась, что США вместо Украины решают, какую вакцину от коронавируса покупать

Посольство США на своей странице в социальной сети Facebook обнародовало сообщение о том, что Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса. Это решение посольства США было доведено до министра здравоохранения Украины Максима Степанова на спешно организованной встрече с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Об этом сообщается на сайте "Оппозиционной плаформы - За жизнь".

Это грубое и возмутительное вмешательство во внутренние дела Украины является реакцией на позицию украинского министра, который ранее в эфире телеканала NewsOne допустил возможность закупки российской вакцины, и служит хамским образчиком внешнего управления США нашей страной, которое даже не пытаются маскировать.

В данном случае внешнее управление продемонстрировано путем вызова на ковер проштрафившегося министра и красочно иллюстрирует полную недееспособность Кабинета Министров Украины и всей власти Зеленского.

Своим вмешательством Соединенные Штаты Америки обозначили прямую заинтересованность в развитии на территории Украины эпидемии коронавируса, дальнейшего роста заболеваемости и смертности в стране. Учитывая развернутую на территории Украины сеть биолабораторий Пентагона, обвиняемых в ряде вспышек инфекционных заболеваний, можно говорить о системной политике Соединенных Штатов, которую нельзя воспринимать иначе как создание угрозы национальной безопасности Украины и акт агрессии, ведущейся инструментами гибридной и биологической войны.

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