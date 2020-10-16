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16 октября 2020, пятница, 22:50 87
Происшествия 2020-10-16T22:51:26+03:00
Українські Новини
Кандидата в мэры Славянска Придворова пытались зарезать во время встречи с избирателями

Кандидата в мэры Славянска Придворова пытались зарезать во время встречи с избирателями

Кира Молчанова
Покушение, Донецкая область, Славянск, ОПЗЖ, Павел Придворов
Нож. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
Нож. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Вечером 16 октября во дворе дома №15 по ул. Богомольца совершено покушение на убийство кандидата на пост городского головы Славянска Оппозиционной платформы – За жизнь Павла Придворова.

Об этом сообщают в пресс-службе политсилы.

Около 18.00, когда Павел Придворов общался с жителями близлежащих домов, из подъезда дома выскочил неизвестный, держа в руке нож, и пытался нанести им удар кандидату сзади. Павла Придворова спасла быстрая реакция самих жителей Славянска, которые сумели нейтрализовать нападавшего и задержать его до приезда полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 15, 115 УК Украины "покушение на убийство".

Подозреваемый. Фото: пресс-служба ОПЗЖПодозреваемый. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

Донецкая региональная организация Оппозиционной платформы – За жизнь обратилась к руководству Национальной полиции, Службе безопасности Украины, Центральной избирательной комиссии с требованием взять ситуацию под свой контроль и сделать все от них зависящее, чтобы в преддверии выборов в местные советы в Славянске не пролилась кровь.

"Отказ в регистрации, открытие уголовных дел, угрозы кандидату, его близким и членам команды – это звенья одной цепи. И работа на одну цель – не допустить самого рейтингового кандидата к участию в выборах. Согласно социологическим исследованиям, Павел Придворов является абсолютным лидером предвыборной гонки. И теперь его жизнь находится в серьезной опасности. Сегодня силы, заинтересованные в продолжении войны и отсутствии стабильности на Донбассе, перешли Рубикон", – говорится в заявлении Донецкой региональной организации ОП-ЗЖ.

Нож. Фото: пресс-служба ОПЗЖНож. Фото: пресс-служба ОПЗЖ

"Мы требуем от руководства Национальной полиции тщательного и непредвзятого расследования ситуации. Со своей стороны эта ситуация уже взята под контроль лучшими юристами нашей партии. Мы официально заявляем: Павел Придворов будет продолжать участие в избирательной кампании. Нас не запугать. Победа будет за нами!" – заявляют в Оппозиционной платформы – За жизнь.

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Нож. Фото: пресс-служба ОПЗЖ
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