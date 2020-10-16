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  • Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Деркач
16 октября 2020, пятница, 18:31 655
Политика 2020-10-16T18:32:18+03:00
Українські Новини
Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Дер

Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Деркач

Кира Молчанова
Burisma, Burisma Group, Андрей Деркач
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач / Faceboоk
Андрей Деркач. Фото: Андрей Деркач / Faceboоk

Скандальное расследование New York Post будет дополнено показаниями свидетелей и информацией на ноутбуке, принадлежащим представителям "Бурисмы". Эту информацию на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Андрей Деркач.

По словам Андрей Деркача, в расследовании New York Post сообщается про информацию на ноутбуке сына бывшего вице-президента США, тогда как более интересной является информация на втором ноутбуке – фигурирующем в деле Бурисмы.

"Журналисты обращают внимание на веселую, но не очень законную жизнь Байдена-младшего. Фото Хантера Байдена с наркотиками и прочими элементами гедонизма хоть и показывают не очень моральный образ жизни сына Джо Байдена, ещё и немного проливают свет на коррупционные схемы, которые оседлали Байдены вместе с украинскими коррупционерами. Факты же, подтверждающие международную коррупцию, хранятся как раз на втором ноутбуке. Именно на нем, по мнению журналистов-расследователей, работали два представителя интересов Злочевского", – сообщает Деркач.

По его словам, второй ноутбук был передан украинским правоохранителям, а сами представители Злочевского теперь являются свидетелями в уголовных производствах.

Деркач отмечает, что они готовы рассказать, как отмывали сворованный у украинцев черный нал с коммунальных платежей и как переводили в виде взятки семье Байденов, какие суммы перечисляли на сына Байдена, как была организована международная коррупционная сеть и кто еще был задействован в системе Демокоррапшн.

"Показания свидетелей и проводки на ноутбуке "Бурисмы" дополнят данные, найденные на американском компьютере. Но главное! Это не последние свидетели и не последний ноутбук. И расследовать факты международной коррупции украинским правоохранителям придется. Мы им поможем", – резюмировал Деркач.

16 сентября этого года Константин Кулик (старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича в 2016-2019 гг.) на совместной пресс-конференции с народным депутатом Андреем Деркачом сообщил, что свидетели – иностранные граждане, подтвердили, что "Бурисма" вывела на Байдена 3,4 млн долларов как оплату за консультационные услуги.

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