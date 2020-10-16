19.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Электоральные ориентации населения Днепропетровской и Харьковской областей"

На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре 16:22

Один из трамвайных маршрутов в Киеве закроют на несколько дней 16:08

В октябре рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%, — опрос 15:57

Свободная экономическая зона для Донбасса: что это такое и как она будет работать 15:54