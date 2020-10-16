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16 октября 2020, пятница, 12:06 627
Политика 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляет о возвращении политических репрессий времен Януковича

"ЗА МАЙБУТНЄ" заявляет о возвращении политических репрессий времен Януковича

Анна Рудык
Игорь Палица, Политические репрессии, ЗА Майбутнє

Власть прибегает к запугиванию кандидатов от политической партии "ЗА МАЙБУТНЄ" и простых граждан, которые принимают участие во встречах с партийцами. Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном на партийном сайте.

Так, 15 октября, около восемнадцатого часа, в Запорожье неизвестные обстреляли авто с кандидатами в депутаты Запорожского городского совета от партии "ЗА МАЙБУТНЄ" - ветераном АТО Сергеем Кириком и Татьяной Лазаревич, которые возвращались со встречи с избирателями.

Также, как говорится в документе, власть развернула системную кампанию травли участников встреч с активистками Женского движения партии "ЗА МАЙБУТНЄ", которые в рамках всеукраинского тура общаются с представителями общин и инициируют решения важных проблем местного значения.

"В одном из городов активистки встретились с директором местного учреждения культуры, которую после этого запугали настолько, что она просила не только не озвучивать проблемы, о которых рассказывала, но и вообще не упоминать ее имени", - отмечают в "ЗА МАЙБУТНЄ".

В политсиле заявляют, что будут защищать каждого, кто обратится за помощью, независимо от политических предпочтений, и просят информировать о политических преследованиях.

"Однако каждый, кто разворачивает в стране политический террор, будет наказан в соответствии с действующим законодательством. Мы не допустим возвращения атмосферы страха и запугивания, преследования и издевательств за инакомыслие. Требуем от властей немедленно прекратить позорную практику политического террора, обеспечить гарантии каждому свободно выражать свои мысли и принять меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших нарушение Закона", - заявляют в партии "ЗА МАЙБУТНЄ".

 

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Опубликовано Запоріжжя ЗА Майбутнє Четверг, 15 октября 2020 г.
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