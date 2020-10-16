СБУ планирует обыски на АрселорМиттал Кривой Рог, - СМИ

13 октября 2020 на закрытом заседании Шевченковского районного суда г.. Киева следственный судья Мальцев Д.А. принял решение разрешить СБУ провести обыск на металлургическом предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог". Правоохранители обвиняют компанию в уклонении от уплаты налогов, занижение обязательных платежей за земле- и недропользования в особо крупных размерах. Об этом говорится в тексте постановления суда, которым располагает редакция, передает УНИАН.

"Предоставить разрешение на проведение обыска административного здания по месту нахождения ОАО" АрселорМиттал Кривой Рог "(код ЕГРПОУ: 24432974) по адресу: Днепропетровская обл., Г.. Кривой Рог, ул. Орджоникидзе, д. 1, принадлежащего на праве собственности "АрселорМиттал Кривой Рог" (код ЕГРПОУ: 24432974), с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений, а также отыскания вещей и документов, а именно: оригинал решения председателя ГНС Украины Верланов С. В . № 14247/6 / 99-00-08-05-03 от 23.12.2019 о результатах рассмотрения жалобы ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" № 851 / 12-71 от 25.10.2019 ", - говорится в постановлении суда.

Также в документе указано, что срок действия постановления - 1 месяц со дня его принятия. Она дает право на проникновение в помещение только один раз.

Справка:



"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе в 2005 году по 24,2 млрд грн.

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