Эпоха коронавируса изменила не только жизнь отдельных людей, но и социальные устои целых государств. О том, что происходит в мире и какие изменения могут ждать устои демократии в ближайшей перспективе Украину, свою точку зрения высказала юрист-международник, ассоциированный эксперт Института стратегических исследований "Новая Украина" Инна Волкова.

"Пандемия коронавируса стала испытанием не только для систем здравоохранения большинства государств, но и неожиданным вызовом для демократий. В марте 2020 года в мировом сообществе вновь начали дискутировать о "новой нормальности". Перестроившийся в новых условиях общественный порядок внезапно стал нашей обыденностью - так называемой "новой нормальностью". Очевидно, что национальная повестка дня всех государств существенно изменилась, и будет меняться в дальнейшем. Трансформаций претерпевает все, в том числе, и институты прямой демократии. Совсем недавно - 11 октября Литва, раньше - Сербия, Польша и другие страны провели выборы в условиях пандемии. И этот опыт европейских стран-первопроходцев был бы очень полезен Украине.

На практике в начале пандемии более 70 государств по всему миру приняли решение перенести/отменить проведение запланированных выборов и референдумов. И только в июне 2020 года избирательный процесс в европейском регионе возобновился. Сербия, Польша, Северная Македония, Черногория - те страны, которые одни из первых провели выборы разного уровня в условиях пандемии.

В июне 2020 года парламентские выборы провела Сербия. Первоначально выборы должны были состояться в апреле 2020 года, но были перенесены в связи с введением чрезвычайного положения. Сербия не меняла избирательное законодательство накануне и сохранила привычный формат выборов - голосование на избирательных участках. Большая часть избирательной кампании проходила в социальных сетях и телеэфирах. Основной акцент агитационной кампании был также значительно смещен с "физической" плоскости (билборды, ситилайты, агитационные палатки) в пользу агитации посредством СМИ и социальных сетей. В то же время кампания была динамичной в традиционных СМИ и в онлайн, многие кандидаты использовали Facebook и Twitter как площадки для общения с избирателями. Также стоит отметить, что ситуация с COVID-19 послужила инструментом информационно-политических манипуляций во время избирательной кампании - в то время как правящая партия заявляла о своих успехах в борьбе с пандемией, оппозиционные силы указывали на неспособность власти преодолеть кризис. Непосредственно в день голосования Сербия уделила особое внимание обеспечению санитарно-эпидемиологических мер.

Также стоит отметить, Сербия обеспечила присутствие не только национальных, но и международных наблюдателей (ODIHR SEAM, IFES и др.), хотя мандат наблюдательных миссий был несколько ограничен. Позже БДИПЧ/ОБСЕ признали, что выборы были организованы должным образом, несмотря на сложные условия, однако также отметили поляризацию общества и недостаточную информированность избирателей.

В Польше президентские выборы должны были состояться 10 мая 2020 года, однако в связи с невозможностью провести голосование по почте были перенесены - 28 июня 2020 года Польша провела первый, а затем, 12 июля 2020 года второй тур президентских выборов. 2 июня, то есть за 26 дней до голосования, и без должного обсуждения с общественностью Польша изменила избирательное законодательство и ввела смешанную систему голосования - на избирательных участках и по почте в регионах, где того требовала ситуация с COVID-19. Законодательная неопределенность повлияла на регистрацию кандидатов, проведение и финансирование кампаний, методы голосования и разрешение споров. В частности, избирательный процесс начался 5 февраля. В связи с мерами по борьбе с COVID-19 был введен запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. С 31 марта были официально запрещены публичные собрания, что ограничивало традиционные способы агитации. Неопределенная правовая основа для отказа от проведения выборов 10 мая означала, что по сути с 9 мая до 2 июня избирательная кампания и финансирование кампании находились в правовом вакууме. Как и Сербия, Польша уделила особое внимание обеспечению санитарно-эпидемиологических мер в дни голосований и обеспечила присутствие международных наблюдателей, хоть и с ограниченным мандатом (миссии ODIHR SEAM, миссии ПАСЕ по оценке президентских выборов и др., хоть). По результатам двух туров международные наблюдатели в целом отметили, что несмотря на законодательную неопределенность, в целом выборы были проведены профессионально.

Отдельно стоит отметить, что многие эксперты прогнозировали низкую явку на выборах в условиях пандемии. Однако явка в Сербии составила 48,88%, а в Польше выборы прошли при крайне высокой явке: первый тур - 64,51%, второй тур - 68,18% избирателей (более высокая явка была только в 1995 году - 64,70% в первом и 68,23% во втором туре).

Пандемия определенно выступила акселератором трансформаций на уровне государства, общества и отдельных индивидов. Очевидно, что выборы любого уровня в условиях пандемии - выборы с повышенным уровнем трехсторонней ответственности - государства, политических сил и граждан. В частности, государство должно нести ответственность за качественную и своевременную законодательную базу и гарантировать обеспечение мер безопасности, политические партии, а также их представители - избегать разного рода манипуляций, граждане, в свою очередь, - активно реализовывать свое право на волеизъявление, добросовестно придерживаясь ограничительных мер.

Учитывая рекомендации Венецианской комиссии - если государство переносит выборы, то такое решение должно быть ограничено четкими временными рамками, а в Украине понимания по таким временным рамкам и алгоритму действий нет, лучший сценарий - это проведение именно очередных местных выборов, разумеется, с обеспечением санитарно-эпидемиологических мер.

В свою очередь, 25 октября - "лакмусовая бумага" этой самой трёхсторонней ответственности, которая выступит тестом на желание/готовность со стороны Украины и украинского общества адаптироваться к "новой нормальности", - отмечает в своей заметке Волкова.

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