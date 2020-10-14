Михаил Подоляк: важна сама идея проведения опроса как ключевого элемента определения стратегии движения

Политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что важна сама идея проведения опроса 25 октября, который анонсировал Владимир Зеленский, как ключевого элемента определения стратегии движения. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"реальная демократия)...

Пять вопросов. В виде опроса на выходах с участков. Отличная президентская инициатива, которая со многих собьёт традиционную спесь... Не референдум, сразу подчеркну. Не юридическая обязаловка. Скорее, попытка приучить нас жить в реальной, настоящей демократии. Когда "большая политика" не сама по себе, с надутыми щеками всезнаек и абсолютным игнором простых граждан, а когда она умеет слышать общество. И когда общество умеет на сложные отвечать на вопросы. Т.е. сегодня важна именно процедура. Как начало большого пути, когда мы начинаем двигаться в сторону правильных общественных коммуникаций...

... Ещё раз. Важна сама по себе идея опроса. Как ключевого элемента определения стратегии нашего движения. Куда? Как? Зачем? Ради чего? Потому что, если допустим на казалось бы простой вопрос - "вам нужна десятилетка или двеннадцатилетка в школе?" - 80% общества ответит "десятилетка", то именно это должно определять "нашу образовательную стратегию". А не неосознанное копирование чьих/то стандартов. Сейчас все выглядит несколько иначе. И это мягко говоря. Государство часто в лице "группы чиновников" определяет на своё усмотрение ключевые направления. И формирует под них программы. Не обращая ни малейшего внимания на потребности, запросы, ожидания общества. Что в корне ошибочно. Во/первых, вкусы этих чиновников не всегда совпадают с эстетическими потребностями общества и с запросами времени. Во/вторых, такие предложения часто становятся элементами взаимных пропагандистских войн разных политических групп. В/третьих, отсутствие консенсуса в обществе по базовым вопросам часто порождает негативное восприятия любых иных инициатив государства. Государство перестаёт быть авторитетом. А зачем? Есть ведь абсолютно нормальная формула диалога - через опрос. Через референдум (когда мы привыкнем к опросам и будем готовы брать на себя юр-ответственность)...

... Впрочем, главное ведь даже не в этом. А в том, что стоит выйти с адекватной инициативой - "а давайте работать через процедуру общественного диалога, а не через политически компроматные кампании?" - сразу начинается информационное нытьё у разных политических групп. Своего рода pr-диарея. Странно. Не подходит ключевой элемент реальной демократии? Есть сомнение в том, что наше общество должно иметь право самостоятельно определять стратегию? Ну так скажите об этом прямо - "мы против общественных опросов!" Хуже того. Одна из полит/групп на полном серьезе говорит о том, что "опрос общества - это потенциальная угроза национальным интересам). И это не анекдот. Тем более, что никто не намерен выносить на публику спекулятивные темы - "вода в Крым, особые статусы отдельных регионов" и тд. Почему? Потому что сначала нужно отстроить правильные процедуры. Нужно научиться доверять своему обществу. Нужно уйти от компроматов ради ситуативной цели. А потом уже обсуждать что/то большое и глобальное)...", - написал Подоляк.

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