подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
  • Новости
  • Политика
  • Мэр Кличко проконтролировал качество ремонта Алматинской и ход строительства дороги между Довбуша и Броварским проспектом
14 октября 2020, среда, 15:40 637
Политика 2020-10-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко проконтролировал качество ремонта Алматинской и ход строительства дороги между Довбуша и Броварским

Мэр Кличко проконтролировал качество ремонта Алматинской и ход строительства дороги между Довбуша и Броварским проспектом

Елена Новикова
Виталий Кличко. Фото: КГГА
Виталий Кличко. Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую и как строят новую дорогу между улицей Довбуша и Броварским проспектом, сообщается на сайте КГГА.

Он отметил, что Киев - первый среди городов Украины по темпам и объемам ремонта дорог. За последние несколько лет в столице возобновили более 1100 километров дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую ливневую канализацию.

Виталий Кличко подчеркнул, что многие улицы, которые капитально ремонтируют сегодня, не видели ремонта по 30-40 лет.

"А вот, например, улицу Алматинскую вообще не ремонтировали 55 лет! Путепровод через железную дорогу, который мы здесь также капитально обновили - ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алматинской также заканчивают реконструкцию трамвайных путей. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямой транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линии метрополитена. Ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составлял 32 000 пассажиров. И вы понимаете, что за десятки лет эксплуатации ее уже нельзя было использовать. А надо было немедленно ремонтировать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Сегодня генеральный подрядчик на 90% закончил работы по устройству пути. До конца года обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

Во время ремонта также обновили сети: теплоснабжения, газоснабжения и контактную сеть. Сделали и новые тротуары.

"Мы комплексно подходим к решению инфраструктурных проблем города. Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект - крайне важный для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд в центральной части города. А после постройки дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро, ​​чем раньше. Дорога будет занимать до 10 минут, вместо 30-40. Также на новой дороге обустроят велодорожку", - отметил Виталий Кличко.

Он сообщил, что также капитально обновили три улицы, которые будет примыкать к будущей дороге. Это улицы Довбуша, Ольховая и Макаренко. На них обновили асфальтовое покрытие, тротуары и систему освещения.

Больше новостей о:

Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса
Умер легендарный украинский филолог и преподаватель Александр Пономарив
Новости
Зеленский дополнил структуру СБУ департаментом военной контрразведки 16:55
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения
Пожизненное заключение за коррупцию. Зеленский озвучил первый вопрос своего опроса 16:32
Марш УПА-2020
"Правый сектор" проводит в Киеве Марш УПА: участвуют свыше 3000 человек 16:20
Кандидат от "Батькивщины" Шлапак заявила о массовом увольнении медработников в Украине 16:05
больше новостей
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
В следующем году в Киеве откроют 2 новые станции метро, – мэр Кличко 16:20
На COOP-рынке в Сумах реконструировали павильоны и запустили доставку продуктов на дом 09:09
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
Выборы в Борщаговской ОТГ: Олесь Кудрик к выборам не брал на баланс детсады, купленные за 140 млн грн общины еще летом, - СМИ 13:02
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Пенсионеры. Фото: Pixabay
Пенсию можно назначить, не выходя из дома. Подробная инструкция 05:15 Инфографика
больше новостей
С начала пандемии в Киеве наибольшее количество летальных случаев за сутки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok