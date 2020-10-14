Мэр Кличко проконтролировал качество ремонта Алматинской и ход строительства дороги между Довбуша и Броварским

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали улицу Алматинскую и как строят новую дорогу между улицей Довбуша и Броварским проспектом, сообщается на сайте КГГА.

Он отметил, что Киев - первый среди городов Украины по темпам и объемам ремонта дорог. За последние несколько лет в столице возобновили более 1100 километров дорог и проездов. Во время ремонта, кроме асфальта, обновляют и тротуары, устанавливают новую систему освещения, новую ливневую канализацию.

Виталий Кличко подчеркнул, что многие улицы, которые капитально ремонтируют сегодня, не видели ремонта по 30-40 лет.

"А вот, например, улицу Алматинскую вообще не ремонтировали 55 лет! Путепровод через железную дорогу, который мы здесь также капитально обновили - ремонтировали 60 лет назад. А теперь здесь качественная дорога, новые тротуары, современное освещение. На Алматинской также заканчивают реконструкцию трамвайных путей. Потому что эта трамвайная линия обеспечивает прямой транспортную связь жителей массива ДВРЗ и Днепровского района с другими районами столицы и Святошинско-Броварской линии метрополитена. Ежедневный пассажиропоток трех трамвайных маршрутов на этом участке составлял 32 000 пассажиров. И вы понимаете, что за десятки лет эксплуатации ее уже нельзя было использовать. А надо было немедленно ремонтировать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Сегодня генеральный подрядчик на 90% закончил работы по устройству пути. До конца года обустроят пешеходные переходы через трамвайную линию, а также платформы для высадки-посадки пассажиров и остановки с новыми павильонами.

Во время ремонта также обновили сети: теплоснабжения, газоснабжения и контактную сеть. Сделали и новые тротуары.

"Мы комплексно подходим к решению инфраструктурных проблем города. Сегодня идет подготовка к строительству новой дороги на участке между улицей Довбуша и Броварским проспектом. Этот проект - крайне важный для жителей микрорайона ДВРЗ. Ведь этот район имеет только один выезд в центральной части города. А после постройки дороги людям будет гораздо удобнее добираться до метро, ​​чем раньше. Дорога будет занимать до 10 минут, вместо 30-40. Также на новой дороге обустроят велодорожку", - отметил Виталий Кличко.

Он сообщил, что также капитально обновили три улицы, которые будет примыкать к будущей дороге. Это улицы Довбуша, Ольховая и Макаренко. На них обновили асфальтовое покрытие, тротуары и систему освещения.