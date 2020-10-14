"Батьківщина" настаивает на проверке здоровья водителей общественного транспорта

Украина находится в чрезвычайной ситуации и должна делать все, чтобы бороться с пандемией. К сожалению, будет увеличиваться нагрузка на медиков и на сотрудников транспорта. "Батьківщина" Киева осознает опасность распространения пандемии коронавируса. Адаптивный карантин, несмотря на жесткие ограничения, не приводит к полной изоляции, которую пережили украинцы весной 2020 года. Предприятия и транспорт будут работать в условиях карантина.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко во время брифинга в Открытом штабе, передают Подробности со ссылкой на пресс-службу.

Впрочем, относительно транспортного движения, мы слышим лишь об усилении контролирующих мероприятий - соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

Киевская городская "Батьківщина" считает, что комплексный подход к оптимизации работы транспорта должен предусматривать и постоянный медицинский контроль за состоянием здоровья водителей. Это стоило бы проводить путем регулярного тестирования работников транспорта, которые чаще всего контактируют с пассажирами. Делать это на предприятиях, за бюджетные средства и без отрыва работников от выполнения своих прямых обязанностей. Такие меры снизят риск распространения вируса в общественном транспорте.

Кроме медицинского наблюдения, работа общественного транспорта в чрезвычайных условиях должна быть четкой, с соблюдением расписания движения. Это позволит эффективно контролировать и регулировать пассажиропоток, избегая карантинных нарушений.

Представители команды "Батьківщины" - кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко, а также кандидаты в депутаты Киевсовета Виталий Нестор и Алла Шлапак, озвучили основные пункты программы, касающиеся движения в Киеве: оптимизация финансирования объектов транспортной инфраструктуры после проведения аудита; достройка и ввод в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста; достройка моста Кирпы, который без нужных съездов и заездов работает только на 20% пропускных возможностей; строительство развязки на Бориспольской площади и не только. Решение транспортной проблемы должно быть комплексным и состоять из ряда последовательных действий.

"Доведение до ума Кольцевой дороги, ее расширение и обустройство дополнительными съездами и заездами. Перезагрузка городской электрички и обновление ее подвижного состава. Коренная реорганизация городского транспорта: замена маршруток троллейбусами и автобусами; плотная загрузка выделенной полосы общественного транспорта подвижным составом, который будет двигаться по жесткому расписанию", - перечислил план действий после победы на выборах мэра Алексей Кучеренко.

По его словам, необходимо использовать зарубежный опыт по разгрузке центра города популяризации общественного и экологического транспорта; обустройство перехватывающих стоянок; ограничительные меры по движению личного и грузового автотранспорта в центре города.

"В Киеве только 900 единиц общественного транспорта, хотя в подобном по инфраструктуре городе - Варшаве - 2700 единиц. Именно поэтому в приоритете моей программы - решение транспортной проблемы", - добавил Кучеренко.

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