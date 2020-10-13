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13 октября 2020, вторник, 09:59 8 Мнение
Выборы 2020-10-13T09:59:02+03:00
Українські Новини
Елена Дяченко: Мы сами отказываемся от выбора своей власти

Елена Дяченко: Мы сами отказываемся от выбора своей власти

Сергей Паламаренко
Выборы, Политика, Власть, Общество, Дяченко
Елена Дяченко. Фото: facebook.com
Елена Дяченко. Фото: facebook.com

Свою точку зрения на предвыборную ситуацию, которая складывается в Украине в преддверии очередного волеизъявления, высказала политический консультант Елена Дяченко. Соответствующую заметку она разместила на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Пора признать: первые 30 лет демократии у нас как-то не задались. В деиндустриализованной стране вместе с промышленностью исчез даже пролетариат, осталось деклассированное общество, одной ногой стоящее у черты бедности, другой - за ее чертой. Оно сможет создавать только такие, как сейчас,  партии с таким набором политиков, и такой повесткой дня, и представлять во власти они будут не разные группы общества, а своих спонсоров. И доверие к ним будет соответствующее, как, например в 2018 до Зеленского, когда 60% респондентов всем социологическим компаниям отвечали, что разочарованы во всем текущем наборе политиков и не хотят за них голосовать. Мы, получается, сами отказываемся от выбора своей власти.

И поскольку чуду появиться неоткуда, аристократия у нас уже невозможна в силу объективных генетических и биологических причин, слабая  власть будет плохо справляться с угрозами, рано или поздно инерция и общее разочарование принесут нас к желаемой ситуации, когда выбирать власть уже будет нужды - либо автократии (тоже, к сожалению, неустойчивой конструкции), либо потере государственности. 

Но вместо того, чтобы осознавать угрозы, мы почему-то верим, что вокруг нас расположены не государства-хищники, а розовые единороги, и они будут терпеливо ждать 500 лет, пока мы доэволюционируем до самостоятельного управления своей страной и совсем не будут претендовать на территории. Поэтому вместо выживания мы занимаемся  полупроводниками, борьбой с соцсетями, обсуждением пустых интервью руководства страны, чтением компроматов политического террариума и светской хроникой", - резюмировала свой пост Дяченко.

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