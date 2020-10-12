Владимир Сивак: Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования

Экс-гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак сообщил, что Гоструда в Запорожской области аннулировало ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЯ

Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования. Это решение было принято по результатам проверки несчастного случая, который произошел на предприятии в августе.

Это первые плоды систематических нарушений базовых правил безопасности, которые, к сожалению, сейчас стали нормой на ЗТМК.

Чем обернется это решение? Посудите сами.

Всё предприятие ЗТМК — это объект повышенной опасности, на котором всё производство базируется на эксплуатации опасного оборудования.

Поэтому такое решение Гоструда свидетельствует об одном: госчиновники решили списать ЗТМК со счетов, и следующим шагом может стать закрытие предприятия.

К сожалению", - написал он.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости