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  • Владимир Сивак: Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования
12 октября 2020, понедельник, 20:07 14 Мнение
Экономика 2020-10-12T20:07:12+03:00
Українські Новини
Владимир Сивак: Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования

Владимир Сивак: Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования

Елена Новикова
Оборудование, ЗТМК, Владимир Сивак, Гоструда
Владимир Сивак. Фото: Facebook/Владимир Сивак
Владимир Сивак. Фото: Facebook/Владимир Сивак

Экс-гендиректор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак сообщил, что Гоструда в Запорожской области аннулировало ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"ДОХАЗЯЙНУВАЛИСЯ

Гоструда в Запорожской области аннулирует ЗТМК лицензию на эксплуатацию опасного оборудования. Это решение было принято по результатам проверки несчастного случая, который произошел на предприятии в августе.

Это первые плоды систематических нарушений базовых правил безопасности, которые, к сожалению, сейчас стали нормой на ЗТМК.

Чем обернется это решение? Посудите сами.

Всё предприятие ЗТМК — это объект повышенной опасности, на котором всё производство базируется на эксплуатации опасного оборудования.

Поэтому такое решение Гоструда свидетельствует об одном: госчиновники решили списать ЗТМК со счетов, и следующим шагом может стать закрытие предприятия.

К сожалению", - написал он.

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