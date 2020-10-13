Антон Кучухидзе: запуск игорного рынка – Кабмин ускоряется

Еще в октябре 2019 г., когда начинались только первые попытки при новой власти легализировать игорный бизнес, даже не мог подумать, что заголовок моего блога будет именно таким.

Тогда еще Кабмин Гончарука занимал пассивную позицию в реформивании экономики страны, был не слишком настойчив и не было результата. За что, в принципе, Президент Зеленский и монобольшинство отправили тот Кабмин в отставку. Тогда Президент Украины показал, что при новой власти нет неприкасаемых, а если ты не выполняешь взятые на себя обязательства, то тебя попросят на выход.

Кабмин же Шмыгаля, особенно после принятия закона о легализации азартных игр, начал активно выполнять нормы закона по созданию государственной инфраструктуры регулирования данного рынка: принято Положении о государственном Регуляторе, определен статус специального органа, обозначено штатное количество сотрудников, запущен конкурс на отбор Главы Регулятора и 6 его членов. Правительство очевидно понимает важность таких шагов.

От общественности и политиков постоянно звучит вопрос о том, когда же уже будут финансовые поступления в бюджет? Согласно принятому закону о легализации азартных игр скорость данного процесса зависит исключительно от Кабмина. П.4 статьи 8 ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» определяет, что Регулятор «разрабатывает и подает на утверждение Кабинету Министров Украинылицензионные условия для реализации хозяйственной деятельности в сфере организации и проведения азартных игр». Чем быстрее Кабмин проведет все организационные аспекты по созданию и функционированию Регулятора, тем быстрее страна получит деньги. Это в интересах прежде всего самого государства.

Однако, бывают среди команд и Иуды. Таким Иудой в Кабмине является Минфин, который неоправданно навязывает профильному Комитету ВР позицию об увеличении налоговой нагрузки для операторов азартных игр, т.е. все делает для того, чтобы бизнесу не было выгодно выходить с тени.

Преодолеть противодействие Минфина – еще одна задача для политиков, Кабмина, экспертного сообщества, которые выступают за действенную победу над нелегальным игорным бизнесом. Странно, что государственные финансисты не понимают очевидной вещи, что при либеральном налогообложении государство будет получать деньги много и долго, а при давлении убьет рынок.

Басни отдельных финансовых «гениев» о том, что они наивно не понимают, почему нужно отсрочить GGR на 3 года, говорит об их истинном желании завалить работу белого рынка.

Не стоит забывать, что даже во время визита высокого уровня в Британию, во время выступления в Chatham House, г-н Ермак, представляя прогресс в реформах в Украине, назвал и легализацию игорного бизнеса как шаг по детенизации экономики. Такое позиционирование главы Офиса Президента Украины вселяет надежду, что высшее руководство страны победит коррупцию и теневиков, которые не хотят белой и социально ответственной сферы азартных игр.

На верху у всех есть четкое понимание, что без реальной борьбы с коррупцией невозможен экономический прыжок страны.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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