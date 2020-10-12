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12 октября 2020, понедельник, 14:48 181 Мнение
Президент 2020-10-12T16:00:03+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Зеленский хочет одновременно достичь мира, договориться с Путиным и вступить в НАТО

Вячеслав Чечило: Зеленский хочет одновременно достичь мира, договориться с Путиным и вступить в НАТО

Татьяна Зотова
Нато, Президент Украины, Вячеслав Чечило, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников

Журналист Вячеслав Чечило прокомментировал противоречивые и взаимоисключающие векторы внешней политики, проводимой Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналист заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленский дал большое интервью BBC. В нем он рассказал о желании достичь мира, договориться с Путиным и вступить в НАТО. То, что это взаимоисключающие вещи, Зеленского не беспокоит.

Украинская внешняя политика по непонятной для меня причине все так же исходит из предположения, что мы будем диктовать условия России. Потому что вернуть Крым, Донбасс, вступить в НАТО, переписать историю, свернуть русскоязычное образование и ограничить употребление русского языка – все это одновременно возможно в мире, в котором России не существует. По крайней мере в ее нынешнем виде".

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