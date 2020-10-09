У мэра Кличко нашли решение проблемы с нехваткой мест в школах

В Дарницком районе заканчивают реконструкцию гимназии № 315 с надстройкой 4-го этажа. Работы продолжались почти 5 месяцев - с мая этого года, и уже в конце октября объект планируют сдать в эксплуатацию. Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриивский, информирует портал kyivcity.gov.ua.

"Надстройка дополнительного этажа дала возможность увеличить мощность заведения с 1260 до 1880 мест. В школе появились 18 новых крупных кабинетов и 6 кабинетов для разделения классов на группы", - рассказал Валентин Мондриевский.

По его словам, кроме надстройки 4-го этажа, в заведении заменены окна, сделано новое освещение, система отопления, установлена ​​современная пожарная сигнализация и система вентиляции. Также во время реконструкции утеплен фасад, который теперь украшают изображения флагов государств, языки которых изучают в гимназии.

"В целом на реконструкцию гимназии № 315 из бюджета города потрачено почти 60 млн грн, а также 20 млн грн - из государственного бюджета по программе "Способна школа", - отметил Валентин Мондриивский.

Он добавил, что такое архитектурное решение - надстройка этажей учебных заведений - актуально для плотно застроенных районов города. Только в Дарницком районе возможно перестроить еще 11 школ по типовому проекту реконструкции, что позволит увеличить мощность заведений на дополнительные шесть тысяч мест.

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