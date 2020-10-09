Кабинет министров Украины и Министерство энергетики не выполняют условия Меморандума, подписанного в июне 2020 года с производителями электроэнергии альтернативных источников. В результате чего кризис в секторе "зеленой" энергетики продолжается и углубляется, что связано с неплатежами и накоплением долгов перед производителями электроэнергии.

Об этом на пресс конференции в Киеве заявили представители "зеленых" ассоциаций и производители альтернативной энергетики.

Напомним, производители "зеленой" электроэнергии договорились с правительством об уменьшении тарифов. В свою очередь КМУ и Минэнерго пообещали производителям погасить долги. Однако на рынке электроэнергии сегодня наблюдается кризис платежей: как с текущими платежами, так и с выплатой долга, накопленного состоянию на 1 августа 2020 года.

Причем, ситуация с неплатежами касается не только крупных компаний, но и непосредственно частного сектора, а также небольших компаний. "Мы говорим о том, что неуплата за электроэнергию сложилась искусственно. То есть, с начала были заложены такие тарифы и возврата наших инвестиций в этом году, не покрывали всех расходов на распространение" зеленой "энергии, предусмотренного законодательством", - пояснил глава "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики "Александр Козакевич.

По его словам, уровень расчетов с производителями "зеленой" энергии начиная с марта не превышал 5%, и только в августе показатель расчетов за март составил 47%. А единственным путем закрыть 40% накопленной задолженности по состоянию на 1 августа, как обещано в Меморандуме, является ее погашения через ОВГЗ. "Пожалуй, основным путем выхода из этой ситуации, это все же поддержка законопроекту о погашении долгов через облигации внутреннего государственного займа. Без этого проекта закона мы в этом году, видимо, не дождемся оплаты долгов, которые возникли на начало августа", - отметил Александр Козакевич.

Относительно текущих долгов, которые продолжают увеличиваться, глава УАВЕ очертил три основных фактора формирования долговых обязательств.

"Первое: невыполнение регулятором условий Меморандума. Второе: не в полном объеме оплата даже того тарифа, который установлен НЭК" Укрэнерго "теми потребителями сети, подключенных к ней. Такая оплата составляет около 80%. И третье: реализация" Гарантированным покупателем э / есть на рынке. Сейчас мы видим, что большую часть э / э (2/3) они реализуют на балансирующем рынке. То есть на том рынке, который создан, чтобы штрафовать участников за то, что они неправильно спрогнозировали или сделали какие-то неправильные действия на рынке. Но какие "Гарантированный покупатель" может сделать неправильные действия, если он вынужден выкупать всю э / э по "зеленому" тарифу и торговать ею ?! »- подчеркнул Александр Козакевич.

В свою очередь директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк отметила, что в кратчайшие сроки государству нужно исправить эту кризисную ситуацию. Поскольку со своей стороны производители "зеленой" э / э выполнили свои обязательства в соответствии с условиями Меморандума. Хотя, в частности, условие по снижению "зеленого" тарифа была невыгодной и неприемлемой.

"Во-первых, сейчас необходимо исправить платежную дисциплину" Гарантированного покупателя ". А во-вторых, обеспечить надежные источники по выплатам ежемесячно для производителей" зеленой "э / э. Невыполнение этих важных условий приведет к тому, что восстановится подготовка к арбитражным искам по двусторонними инвестиционными соглашениями и Энергетической хартией", - сообщила Гуменюк.

Она добавила, если инвесторы направят такие иски, это существенно затормозит развитие "зеленой" энергетики в Украине и сорвет выполнение Украиной соглашения об ассоциации с ЕС в части развития возобновляемой энергетики.

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