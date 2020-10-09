Зеленский подписал соглашение о свободной торговле с Великобританией. Торговля осложнилась после ее выхода из ЕС. И теперь должна активизироваться вновь. Зе тут же предложил Джонсону покупать нашу агропродукцию. А Мендель выложила потрясающее селфи. Но эти важные новости не могут затмить встречу с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Фейсбук обсуждает королевские платья и фотожабит. Официальный сайт президента зачем-то подредактировал сообщение о встрече с королевской семьей и удалил слова о приглашении их в Украину. Зеленскому разрешили посидеть в кресле Черчиля, откуда тот руководил британскими военными. А Кулеба захотел докурить сигару британского премьера. Жаль Зеленский не может посетить комнату Черчиля в Ливадийском дворце в Крыму, которую тот занимал во время мирной конференции 1945. Весь киевский университет Шевченко ушел на карантин. Он будет закрыт с 8 по 23 октября из-за роста заболеваемости. Студентов обещают учить онлайн. МАУ не пустит в свои самолеты пассажиров в респираторах с клапанами. Всех обяжут носить маски. Клапаны, по мнению авиакомпании, могут "направленно выделять потенциально опасный биоматериал". Перед посадкой обяжут показать справку от врача и свежий тест. Несмотря на карантин киевский цирк возобновил представления. В зале сделали шахматную рассадку и вдвое уменьшили вместимость. Зрителям раздадут фирменные цирковые маски. Будут ли выступать в масках артисты и звери не сообщают)Прошлая ночь побила температурный рекорд +15 градусов. Она не была такой теплой с 1881 года. Утром был прекрасный туман, который с радостью постят киевляне. В пятницу будет небольшой дождь. Уикэнд обещают теплым +19.Подписаться на рассылку Українських Новин можно здесь.