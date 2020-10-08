Максим Степанов призвал поддержать врачей соблюдением карантинных правил

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал поддержать врачей и соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам.

"Весной в соцсетях были очень популярны флешмобы по поддержке медиков. Сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке. Я не о флешмобах. Я говорю о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков. Если мы и дальше будем игнорировать правила противоэпидемической опасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля ", - отметил глава Минздрава.

Он также добавил, что сейчас многие страны вновь внедряют жесткие карантинные меры, но их экономики более подготовлены, чем украинская.

"Сейчас страны Запада заходят на второй цикл локдауна. Но это страны, чья экономика может, хотя и с трудом, пережить новый жесткий карантин. Однако для нашей экономики - это будет катастрофа", - подчеркнул Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения полгода работало над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии COVID-19 и более тщательно подготовить медицинскую систему.

"Нам удалось существенно усилить нашу медицинскую систему. Мы возобновили работу лабораторий, из 200 тестов в сутки в начале эпидемии сейчас делают более 34 тыс. С тех пор как я зашел на должность, в три раза увеличено количество коек в больницах - с 12 до 37 тыс., определены и разработаны протоколы лечения. Сегодня у нас занята 21 тыс. коек. Представьте себе, если бы количество койко-мест в больницах осталась таким же, как было весной. Это уже были бы десятки тысяч смертей. Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", - отметил Степанов.

Он также призвал украинцев более ответственно относиться к ситуации и к собственному здоровью и следовать всем противоэпидемическим правилам и нормам.

"Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности. Призываю всех: носите маски, следуйте социальной дистанции, используйте антисептики и мойте руки. Поэтому это именно тот случай, когда наша жизнь зависит от нас самих. Будьте бдительны и осторожны. Минздрав продолжает работу по налаживанию системы здравоохранения, но и граждане должны быть ответственными. Желаю всем крепкого здоровья", - подытожил глава Минздрава Максим Степанов.

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