подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 19:41 685
Общество 2020-10-08T20:01:59+03:00
Українські Новини
Максим Степанов призвал поддержать врачей соблюдением карантинных правил

Максим Степанов призвал поддержать врачей соблюдением карантинных правил

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, Максим Степанов, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов призвал поддержать врачей и соблюдать противоэпидемические мероприятия. Об этом он заявил в своем видеообращении к украинцам.

"Весной в соцсетях были очень популярны флешмобы по поддержке медиков. Сейчас ситуация значительно хуже, и это тот самый момент, когда врачи гораздо больше нуждаются в поддержке. Я не о флешмобах. Я говорю о нашем ответственном отношении к правилам безопасности, чтобы замедлить распространение заболевания, чем уменьшить нагрузку на больницы и медиков. Если мы и дальше будем игнорировать правила противоэпидемической опасности, то ситуация быстро выйдет из-под контроля ", - отметил глава Минздрава.

Он также добавил, что сейчас многие страны вновь внедряют жесткие карантинные меры, но их экономики более подготовлены, чем украинская.

"Сейчас страны Запада заходят на второй цикл локдауна. Но это страны, чья экономика может, хотя и с трудом, пережить новый жесткий карантин. Однако для нашей экономики - это будет катастрофа", - подчеркнул Степанов.

По его словам, Министерство здравоохранения полгода работало над тем, чтобы минимизировать последствия эпидемии COVID-19 и более тщательно подготовить медицинскую систему.

"Нам удалось существенно усилить нашу медицинскую систему. Мы возобновили работу лабораторий, из 200 тестов в сутки в начале эпидемии сейчас делают более 34 тыс. С тех пор как я зашел на должность, в три раза увеличено количество коек в больницах - с 12 до 37 тыс., определены и разработаны протоколы лечения. Сегодня у нас занята 21 тыс. коек. Представьте себе, если бы количество койко-мест в больницах осталась таким же, как было весной. Это уже были бы десятки тысяч смертей. Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID-19", - отметил Степанов.

Он также призвал украинцев более ответственно относиться к ситуации и к собственному здоровью и следовать всем противоэпидемическим правилам и нормам.

"Поэтому я обращаюсь ко всем гражданам, независимо от статуса или должности. Призываю всех: носите маски, следуйте социальной дистанции, используйте антисептики и мойте руки. Поэтому это именно тот случай, когда наша жизнь зависит от нас самих. Будьте бдительны и осторожны. Минздрав продолжает работу по налаживанию системы здравоохранения, но и граждане должны быть ответственными. Желаю всем крепкого здоровья", - подытожил глава Минздрава Максим Степанов.

Больше новостей о: МОЗ Коронавирус Максим Степанов коронавирус в Украине карантин в Украине

Карантин в Украине длится 211 дней: какие ограниче...
Перед инфекционным отделением одной из Киевских бо...
Ученые отметили важность правильной гигиены рук, в...
В 4 областях Украины больничные койки заполнены бо...
Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Перчатки и респиратор. Фото: pixabay
В Сумах ужесточают карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом 19:49 Видео
Максим Степанов призвал поддержать врачей соблюдением карантинных правил 19:41
В Одессе еще одно медицинское учреждение займется госпитализацией пациентов с COVID-19 19:16 Список
В Киевской области на дистанционное обучение перевели 19 тыс. человек 19:05
Первым шагом "Батькивщины" будет старт программы капитального ремонта устаревшего жилья в Киеве 19:02
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok