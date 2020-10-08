В следующем году киевские власти откроют детский кардиоцентр, — мэр Кличко

Киевский городской детский кардиологический центр планируют открыть в следующем году. Его создадут на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил после осмотра базы для создания центра, сообщается на сайте КГГА.

"В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян - о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного учреждения. И лечить маленьких киевлян можно в государственных учреждениях здравоохранения на общих основаниях. Это часто приводит к невозможности своевременно получить необходимую медицинскую помощь", - сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что основной заведение, где можно сегодня получить такую ​​специализированную помощь, - Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины.

Около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов Центра почти 30% были киевлянами - более 12 000 человек.

В Центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и, в случае необходимости, проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

"Именно на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины будет создано коммунальное некоммерческое предприятие" Киевский городской детский кардиологический центр". Уже вскоре маленькие киевляне, требующие высокоспециализированной кардиологической и кардиохирургической помощи (диагностики, медикаментозного лечения и хирургической коррекции врожденных пороков сердца и сосудов), смогут получить ее в городском кардиоцентре ", - добавил мэр Киева.

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины. Сейчас завершают строительство корпуса. И уже в следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.

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